Глава МИД Украины сравнил вступление в НАТО с двусторонним копанием тоннеля

С двусторонним компанием туннеля сравнил вопрос вступления Украины в НАТО министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Свою позицию он изложил в эфире телеканала «Украина 24».

Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются, — высказался о перспективах вступлени Украины в НАТО Кулеба.

По его мнению, иногда принятия Украины в Альянс больше желают западные партнёры, как это было в 2013 год, иногда — Киев, как это происходит сейчас.

При этом ключевым вопросом является признание Украины как части Запада, а не как «восставшей провинции «русского мира» и срединным пространством между Востоком и Западом.

Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится, — подчеркнул глава украинского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».

Согласно указу, правительству поручено проанализировать состояние выполнения национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и по итогам повысить эффективность их реализации.