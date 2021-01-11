В интересах всех: Путин, Алиев и Пашинян прояснили развитие Карабаха

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян подписали по итогам переговоров в Кремле трёхстороннее заявление, которое касается конкретных мер по развитию Нагорного Карабаха. Как отметил глава российского государства, реализация достигнутых 11 января соглашений пойдёт на пользу как Баку, так и Еревану. Несмотря на общие позитивные оценки ситуации «на земле», армянский премьер в то же время нашёл изъяны в процессе урегулирования.

По итогам встречи Владимир Путин выразил уверенность, что выполнение всех пунктов подписанного заявления «пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдёт на пользу региону в целом». Это будет соответствовать и интересам России, подчеркнул российский лидер. В подписанных 11 января договорённостях говорится о конкретных шагах по укреплению экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Карабахе. В частности, было принято решение создать рабочую группу, которую должны возглавить вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ. Зампреды правительств, в свою очередь, обязаны сформировать рабочие подгруппы и презентовать планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций, — отметил Алиев по итогам встречи. — Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей.

В целом условия достигнутого 9 ноября 2020 года мирного соглашения соблюдаются сторонами конфликта и более-менее серьёзных инцидентов зафиксировано не было, заметили участники переговоров в Москве. Алиев подчеркнул, что «большая часть пунктов» выполнена и «российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу». Он назвал прошедшую встречу в Москве «полезной и плодотворной».

Это заявление открывает огромные перспективы. Уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов, — сообщил Алиев. — Там не один проект, несколько. Уверен, что все они будут реализованы.

Однако армянский премьер, в свою очередь, по итогам многочасовой беседы заметил, что «конфликт остаётся неурегулированным»: несмотря на относительную устойчивость режима прекращения огня в регионе, по-прежнему остаётся «много вопросов, которые должны решаться». К примеру, один из них, по словам Пашиняна, — это сам статус Нагорного Карабаха. Обсуждение данной темы армянская сторона готова продолжить в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

Нам не удалось до конца решить вопрос военнопленных. Это очень чувствительный вопрос, и мы должны в кратчайшие сроки его решить, — в то же время заявил глава армянского правительства.

Инициатором трёхсторонней беседы, которая длилась почти четыре часа за закрытыми дверями в Кремле, стал сам российский лидер. Это первое для него международное мероприятие в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры. В последний раз такого рода встреча проходила ещё 12 ноября в Сочи с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, посещавшим Россию с рабочим визитом.

Сообщалось, что в преддверии переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении российский лидер провёл специальное совещание, на котором обсуждались различные аспекты нагорнокарабахского урегулирования, а также ситуация на Южном Кавказе в целом. Помимо этого, вопрос трёхсторонней встречи стал одним из предметов телефонного разговора Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вероятно, теперь всё внимание будет приковано к работе трёхсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху. Она, по официальным данным, должна провести своё первое заседание до 30 января.