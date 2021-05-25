В Германии Арктике предрекли «судьбу Крыма»

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В Арктике усиливается влияние России. США и НАТО следует разработать стратегию противостояния Москве в этом регионе, в противном случае Арктику настигнет «судьба Крыма». Такого мнения придерживаются журналисты немецкого издания Die Welt.

Москва нарастила военное присутствие в регионе за последние несколько лет. Три российские подводные лодки впервые в марте этого года пробили арктический лёд и вспыли на поверхность. Это облегчит добычу природного газа в Арктике. Кроме того, год назад в регионе было завершено строительство и модернизация 19 взлётно-посадочных полос, отмечает немецкий журналист Клеменс Вергин.

По его словам, американские власти не знают, как помешать Москве. У журналиста есть предложение для американской администрации: следует разработать стратегию сдерживания России. Он убеждён, что в противном случае в Вашингтоне будут мириться с господством Москвы, «как это уже было с Крымом».

Ранее газета New York Times выступила с оценкой действий России в Арктике. Журналисты считают, что в Москве вовремя обратили внимание на климатические изменения и обогнали Вашингтон в освоении этого региона. В газете отмечают, что российские власти открыто признали наличие этих изменений, в отличие от США, поэтому в 2020 году была принята Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в период до 2035 года.

Издание National Interest утверждает, что России в борьбе за Арктику поможет унаследованное со времён СССР вооружение. Журналисты напомнили, что Москва со времён холодной войны готовились к противостоянию Западу в Арктическом регионе. Накопленный опыт и разнообразное оружие дало России «смертоносный набор возможностей».