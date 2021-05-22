Россия обошла США в вопросе военного присутствия в Арктике

https://static.news.ru/photo/10a30142-bb88-11eb-84c2-96000091f725_660.jpg Фото: army.ric.mil.ru

Российская Федерация вовремя обратила внимание на климатические изменения и обогнала Соединённые Штаты в освоении Арктики и усилении там своих оборонительных позиций. С такой оценкой выступила газета The New York Times.

Отмечается, что власти РФ, в отличие от Госдепартамента США, открыто признали наличие климатических изменений, приняв в 2020 году Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В документе упоминается рост конфликтного потенциала в Арктике, «требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне».

Хотя ВС России имеют мало общего с либеральными западными политиками или экологическими организациями вроде Greenpeace, они разделяют точку зрения, что льды действительно тают. Это позволило им обойти США, — говорится в публикации.

Издание приводит мнение аналитика Майкла Коуфмана, который полагает, что таяние льдов является для России «ночным кошмаром».

Это открывает новый театр военных действий в случае конфликта с США, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» испытал новейшую же гиперзвуковую ракету. Машину, способную развить скорость в девять махов и, по словам президента Владимира Путина, пролететь 1000 км. Это расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, которое автолюбитель может преодолеть не менее чем за 13 часов, пассажирский самолёт — за два, «Циркон» проходит всего за пять минут. Стоящие на вооружении корабли и подводные лодки, оснащённые такой ракетой, кардинально меняют расклад сил в мире. Этот факт уже отметили в Пентагоне, сообщив о глобальном отставании США от России в области создания перспективных вооружений.