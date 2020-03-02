Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» испытал новейшую же гиперзвуковую ракету. Машину, способную развить скорость в девять махов и, по словам Владимира Путина, пролететь 1000 км. Это расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, которое автолюбитель может преодолеть не менее чем за 13 часов, пассажирский самолёт — за два, «Циркон» проходит всего за пять минут. Стоящие на вооружении корабли и подводные лодки, оснащённые такой ракетой, кардинально меняют расклад сил в мире. Этот факт уже отметили в Пентагоне, сообщив о глобальном отставании США от России в области создания перспективных вооружений.

В интервью ТАСС президент России Владимир Путин подчеркнул , что в Вашингтоне полагали, «что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия».

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Но создав эти современные (гиперзвуковые) комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности, — отметил глава государства.

«Циркон» — всего лишь одна из новинок, презентованных Путиным в позапрошлом году в послании Федеральному собранию в качестве инструментов сдерживания Запада в противостоянии с Россией. Обеспокоенность у властей РФ вызывают возрастающая военная активность НАТО у российских границ, создание баз национальной противоракетной обороны США в Польше и Румынии и, наконец, демонстративный шаг по переоснащению морских стратегических баллистических ракет Trident II подводных лодок USS Ohio ядерными боеголовками малой мощностью в пять килотонн. Это всего-то четверть мощности бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это фактически означает допущение США ограниченной ядерной войны и победу в ней. И в этом ключе гиперзвуковые ракеты становятся тем самым инструментом, который позволяет России гарантировать свою безопасность.

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Первым носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал» стали высотные перехватчики МиГ-31БМ. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, отвечающего за ОПК, десять таких самолётов уже несут опытное дежурство в Южном военном округе. В ближайшее время планируется перевооружение на новые ракеты ещё одной авиационной части в Красноярском крае. В посёлке Домбровский поставлены на боевое дежурство первые две баллистические ракеты УР-100НУТТХ (SS-19 Mod 4) с гиперзвуковыми маневрирующими боками «Авангард».

Ну и, наконец, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения, сообщил, что корабли проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск» станут первыми в ВМФ носителями новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Первый корабль, как ожидается, передадут флоту в 2020 году, второй — в 2022-м. Их роднит одна очень важная деталь. В ходе модернизации на корабли будут установлены универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно применять крылатые дальнобойные ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Оникс» и, как теперь понятно, гиперзвуковые «Циркон».

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«Оникс» стоит на вооружении самых современных подводных лодок проекта 855 типа «Ясень», а также береговых ракетных комплексов «Бастион». Его планируют ставить и на корабли предыдущих серий: ударный АПЛ 949 проекта типа «Курск», атомные крейсеры проекта 1142 типа «Пётр Великий». На них он заменит ракету «Гранит». Причём, как говорят разработчики, в пусковую шахту от старой машины помещаются три транспортно-пусковых контейнера с новой. В итоге боезапас одного корабля возрастает с 24 до 72 ракет. «Оникс» входит в пусковые установки малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Его можно подвесить под истребитель Су-30СМ.

Владимир Путин отметил, что применение ракеты «Циркон» предусмотрено с морских носителей — серийных подводных и надводных кораблей и подводных лодок, в том числе произведённых и строящихся под высокоточные ракеты «Калибр».

То есть всё это будет для нас незатратно, — пояснил он.

Если учесть, что пусковая установка 3С14 позволяет использовать сразу три типа ракет, то переоснащение имеющихся и заложенных в рамках программы вооружения кораблей и подводных лодок пойдёт стахановскими темпами. Платить придётся исключительно за производство новых ракет. В итоге мы получаем целый флот кораблей и подводных лодок — носителей «Цирконов». При этом сотни этих ракет смогут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, что обеспечит ядерное сдерживание даже в самых неблагоприятных для нас условиях.

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По данным Минобороны и Минпромторга, в разработку гиперзвуковых технологий с 2011 года страна вложила 2 млрд рублей. Американцы же, в свою очередь, пытаются запрыгнуть в уходящий поезд.

Корпорации Lockheed Martin и Dynetics Technical Solutions только предстоит освоить почти $2 млрд, выделенных на создание универсального гиперзвукового манёвренного боевого блока Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), производство первого серийного комплекта универсальной управляемой манёвренной планирующей гиперзвуковой боевой части C-HGB и создание гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). В «металле» их ждут после 2023 года.