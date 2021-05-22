NI: наследие СССР позволит России побороться за Арктику

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Унаследованное со времён СССР вооружение хорошо подготовило Россию к борьбе за Арктику, утверждается в материале издания National Interest.

Москва со времён холодной войны готовилась к противостоянию Западу в арктическом регионе, пишет автор статьи Роберт Фарли. Накопленный опыт и разнообразное вооружение дали РФ «смертоносный набор возможностей» на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдёт «что-то немыслимое».

Автор напомнил, что российский флот ледоколов является самым большим в мире. Корабли этого класса становятся всё более востребованными с ростом коммерческого интереса к Арктике. Россия таким образом становится гарантом глобального доступа к региону.

«Монструозные» субмарины «Акула» в материале называются одним из самых опасных для потенциальных врагов образцов российского вооружения в Арктике. Автор отметил, что недостаточную скрытность этих подлодок компенсируют размеры и внушительный арсенал.

Россия активно применяет в небе над Арктикой авиацию, например, созданные для борьбы с американскими бомбардировщиками истребители МиГ-31. Фарли указал на их превосходную манёвренность и мощные радары.

В статье упоминаются тренировки российского спецназа: бойцы сил особого назначения обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку и помогать в операциях по поиску и эвакуации гражданских лиц.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Северный флот РФ в случае конфликта не сможет одержать победу над силами США и их союзников в Арктике. Эксперт добавил, что Соединённые Штаты в любом случае понесут серьёзные потери.