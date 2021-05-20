Военный эксперт предрёк разгром Северного флота РФ в войне с США

https://static.news.ru/photo/fb52164a-b9be-11eb-8fad-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Северный флот», стоящее на страже российской части Арктики, в случае войны с США будет уничтожено. Такую точку зрения в «Военно-промышленном курьере» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.

Наше объединение в самых благоприятных условиях сможет лишь ослабить авианосное соединение ВМС США (выведя из строя один авианосец из трёх-четырёх ВМС США и Англии, потопив при этом два-три надводных корабля охранения) и уничтожить две-три американские (английские) АПЛ в Баренцевом море, — считает эксперт.

Сопоставив боевые возможности российской стороны и США, Сивков отметил, что «разгрома надводной и подводной группировок ВМС противника не произойдёт». Однако он понесёт большие потери в кораблях, подлодках и самолётах.

По мнению эксперта, в случае конфликта с США Северный флот не сможет обеспечить боевую устойчивость российских АПЛ стратегического назначения, поскольку может контролировать лишь небольшую часть прибрежных районов. ОСК также будет уступать противнику более чем в три раза по истребительной авиации, добавил Сивков.

При этом эксперт подчеркнул, что ситуация может перевернуться с принятием ОСК на вооружение гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она позволит значительно увеличить потери противника.

Ранее стало известно, что Черноморский флот России может создать серьёзные проблемы военным США и НАТО на юге Европы. Об этом говорится в статье обозревателя National Interest Криса Осборна. Автор публикации напоминает, что российские патрульные корабли и корветы могут действовать на стратегически важных участках, недоступных для крупных судов ВМС США.