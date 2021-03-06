Мощные взрывы прогремели в Экваториальной Гвинее

Службы экстренного реагирования уже осуществляют перевозку пострадавших в медицинские центры. Как сообщают местные СМИ, в результате взрывов есть погибшие.
Ранее NEWS.ru писал, что в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. Двое погибли, сообщают местные правоохранительные органы. Самодельное взрывное устройство взорвалось рядом с крупнейшим городским КПП. Помимо убитых есть раненые, рассказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников. В то же время портал Goobjoog News сообщил, что при взрыве погиб чиновник, а также имеются трое пострадавших.
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