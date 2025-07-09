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09 июля 2025 в 08:34

Более дюжины человек могли покончить с собой из-за ошибки в программе

The Guardian: 13 человек могли покончить с собой из-за ошибки в почтовом ПО

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

В Великобритании из-за ошибки в работе программного обеспечения Post Office Horizon могли совершить самоубийство не менее 13 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет судьи в отставке Вина Уильямса. Ошибка была допущена в коде разработанной японской компанией программы.

Из-за этого более 20 тысяч руководителей почтовых отделений обвинили в мошенничестве и недостаче. Несмотря на некорректную работу программы, компания продолжала требовать выплаты. В отчете следствия говорится, что 13 человек могли покончить с собой из-за ошибки, но реальное число жертв может быть больше.

Психическое напряжение было настолько сильным, что у меня случился нервный срыв, и я пристрастился к алкоголю, все глубже погружаясь в депрессию. Я несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством и дважды попадал в психиатрическую больницу, – признался один из сотрудников почты.

Ранее директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер заявил, что в России растет количество вредоносных программ, внедренных в устройства на системе Android. Он пояснил, что мошенники «заражают» гаджет, к примеру смартфон, во время прошивки, после чего устройство поступает в продажу, в том числе на онлайн-маркетплейсы. Гербер рекомендовал покупать устройства лишь у проверенных производителей. Желательно делать это в официальных магазинах.

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