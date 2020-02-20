https://static.news.ru/photo/41cc35fc-53f3-11ea-b2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представители Донецкой народной республики заявляют, что число нарушений условий перемирия со стороны украинской армии увеличилось в течение недели в два раза.

Представительством ДНР в СЦКК зафиксировано ранение мирного жителя в результате целенаправленного снайперского огня, повреждение 13 домостроений, четырёх объектов инфраструктуры и одного транспортного средства, — передаёт РИА Новости слова руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации Руслана Якубова.

По его словам, за последнюю неделю со стороны вооружённых сил Украины было выпущено 98 мин различного калибра. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет о «циничных» нарушениях перемирия сепаратистами.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями. Воюющими на стороне сепаратистов не раз были замечены граждане России.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.