Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна уверенно приближается к прекращению войны в Донбассе.
Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, главной темой которого стало обострение ситуации в регионе.
Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру, — сказал украинский лидер.
Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в Донбассе на данный момент полностью контролируется армией Украины,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин задал вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах Киева выполнять Минские договорённости. Вопрос прозвучал в контексте разговора о проведении нового саммита в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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