https://static.news.ru/photo/1bbd5da6-523f-11ea-a610-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна уверенно приближается к прекращению войны в Донбассе.

Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, главной темой которого стало обострение ситуации в регионе.

Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру, — сказал украинский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в Донбассе на данный момент полностью контролируется армией Украины, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин задал вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах Киева выполнять Минские договорённости. Вопрос прозвучал в контексте разговора о проведении нового саммита в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.