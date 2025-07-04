Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow

ВСУ пытались атаковать территорию ДНР ракетами Storm Shadow, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В регионе работают системы ПВО. В материале сказано, что мощные взрывы слышны над Донецком, Макеевкой и Харцызском.

До этого стало известно, что в Ижевске сбили украинский БПЛА. По словам инсайдеров, Вооруженные силы Украины могли атаковать город дроном «Чаклун». Уточнялось, что с утра в Ижевске звучат сирены. Местный аэропорт временно закрыт, а находившихся там людей эвакуируют.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате ударов погибла пожилая женщина.

После этого в российском Минобороны сообщили, что в ночь на 4 июля Вооруженные силы России в ответ на действия ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», и БПЛА по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. По информации ведомства, цель была достигнута — все объекты поражены.