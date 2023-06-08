В Баку заявили о переносе вашингтонской встречи с Ереваном Спикер МИД Азербайджана Гаджизаде объявил о переносе вашингтонской встречи с Арменией

Фото: МИД РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна была состояться 12 июня в Вашингтоне, перенесена на неопределенный срок, заявил в беседе с Trend.az спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. По его словам, мероприятие состоится в ближайшее время. Он отметил, что точную дату назовет страна-организатор встречи.

Встреча ожидается в ближайшее время. Как правило, существует практика объявления точных дат встречи страной-организатором, осуществляющей координацию, — сказал Гаджизаде.

8 июня о переносе встречи глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне сообщил армянский МИД.

Ранее Байрамов отметил, что Баку и Ереван стоят на пороге достижения мира. Он сообщил, что две нации впервые с момента обретения независимости обещают уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.

3 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку.