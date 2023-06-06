Глава МИД Азербайджана: Баку и Ереван находятся на пороге мира

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Азербайджан и Армения стоят на пороге достижения мира, передает РИА Новости заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Он отметил, что две нации впервые с момента обретения независимости обещают уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.

Две страны впервые после восстановления своей независимости находятся на пороге мира, обязуясь взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Несмотря на страдания, лишения и разрушения, которым подвергся азербайджанский народ в течение многих лет, Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией, — заявил Байрамов.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Столкновения привели к жертвам среди мирного населения. Несколько попыток установить перемирие не увенчались успехом, пока не было достигнуто трехстороннее соглашение 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших.

Ранее МИД Азербайджана заявил об отсутствии договоренностей между Баку и Ереваном о делимитации границы на основе конкретной карты 1975 года. В Баку назвали неприемлемыми высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который попытался «ввести в заблуждение как международную общественность, так и армянское общество», в стремлении Еревана «уйти от взятых на себя обязательств», говорится в сообщении на сайте азербайджанского дипведомства.