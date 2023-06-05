Мирзоян: Армения не претендует на ведение переговоров о статусе Карабаха

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Арарат Мирзоян

Армения не претендует на ведение переговоров о статусе Карабаха, поскольку у нее нет на это мандата, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Он подчеркнул, что Ереван в процессе армяно-азербайджанского урегулирования обсуждает лишь механизм диалога между народом Карабаха и официальным Баку, без которого он не может быть полноценным и длительным, а армянская сторона должна обеспечить площадку для начала этого диалога, передает Sputnik Армения.

Да, мы не получили мандата от народа Карабаха на ведение переговоров о его будущем. И в вопросе определения статуса мы не претендуем и не пытаемся этого делать, — сказал он.

Министр добавил, что Армения ждет публичного признания территориальной целостности страны со стороны Баку в размере 29,8 тысячи кв. км.

29,8 тысячи кв. км в случае с Арменией и 86,6 тысячи кв. км в случае с Азербайджаном — это политические заявления. Они касаются того, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану и наоборот — в рамках границ двух бывших социалистических республик, — добавил он.

Мирзоян подчеркнул, что указание этой площади не планируется включать в будущий договор об установлении отношений и ряд других документов.

МИД Азербайджана сегодня заявил об отсутствии договоренностей между Баку и Ереваном о делимитации границы на основе конкретной карты 1975 года. В Баку назвали неприемлемыми высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который попытался «ввести в заблуждение как международную общественность, так и армянское общество», в стремлении Еревана «уйти от взятых на себя обязательств», говорится в сообщении на сайте азербайджанского дипведомства.