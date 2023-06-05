В Баку заявили, что не договаривались с Ереваном о делимитации по карте МИД Азербайджана заявил, что не будет проводить делимитацию границ с Арменией по карте 1975 года

Фото: Пограничная служба Азербайджана

МИД Азербайджана заявил об отсутствии договоренностей между Баку и Ереваном о делимитации границы на основе конкретной карты 1975 года. В Баку назвали неприемлемыми высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, прозвучавшие 4 июня в эфире ОТА, который попытался «ввести в заблуждение как международную общественность, так и армянское общество», в стремлении Еревана «уйти от взятых на себя обязательств», говорится в сообщении на сайте азербайджанского дипведомства.

В силу международного опыта, в отличие от Армении, процесс делимитации Азербайджаном с некоторыми своими соседями осуществлялся не на основе специально подобранной карты, а на основе анализа и изучения всех юридически значимых документов. Этот опыт можно применить и к Армении, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство указало, что в соответствии с договоренностями по итогам встреч, прошедших на высшем уровне в октябре 2022 года в Праге и Сочи, делимитацию границы планируется проводить на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. На этих встречах не было достигнуто соглашений о делимитации на основе какой-либо карты, подчеркнули в Баку.

Армянской стороне было бы более полезно начать работу по делимитации вместо того, чтобы настаивать на карте 1975 года, — заключили в МИД Азербайджана.

Ранее секретарь СБ Армении заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном возможно до конца 2023 года. По словам Григоряна, для этого необходимо сохранение интенсивности, которая сейчас наблюдается в переговорах между Ереваном и Баку, а также содействие международного сообщества.