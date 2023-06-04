В Армении назвали возможный срок подписания договора о мире с Азербайджаном Секретарь СБ Армении допустил подписание мирного договора с Азербайджаном до конца 2023 года

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в эфире общественного телевидения страны, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан до конца 2023 года. По словам Григоряна, это возможно при условии сохранения интенсивности в переговорах между Ереваном и Баку, а также при усиленном содействии международного сообщества.

Есть возможность до конца года подписать соглашение о мире. Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение, — заявил секретарь СБ Армении.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил о существенном прогрессе в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций между республиками по итогам заседания трехсторонней рабочей группы в Москве при участии вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. По словам Оверчука, заседание прошло в конструктивной атмосфере, в частности, стороны пришли к общему пониманию по реализации шагов для организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут следующую встречу 21 июля в Брюсселе, как сообщил ранее глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что переговоры, прошедшие 1 июня в Кишиневе в рамках пятисторонней встречи при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, оказались весьма продуктивными на пути к мирному соглашению.