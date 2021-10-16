Убийцей британского депутата оказался сын экс-советника премьера Сомали

Выходец из Сомали 25-летний Али Харби Али заранее спланировал убийство депутата парламента Великобритании Дэвида Амесса. Как сообщает Mail On Sunday со ссылкой на источники в британских спецслужбах, он специально записался к нему на приём в небольшом городе и отправился туда на поезде из Лондона. Британская полиция считает убийство терактом и не исключает связи с исламским экстремизмом.

Сегодня полиция провела обыск в доме, где прошло детство подозреваемого. Накануне полиция посетила три лондонских адреса, где жил или бывал преступник. Выходец из Сомали нанёс Амессу 17 ножевых ранений во время приёма в городе Ли-он-Си, графстве Эссекс.

В полиции считают, что он действовал в одиночку. А мотивы могут быть связаны с «исламским экстремизмом». Известно, что до этого он уже высказывал радикальные взгляды.

Отмечается, что молодой человек проживал в дорогом и престижном районе британской столицы. Его отец в прошлом являлся высокопоставленным чиновником в Сомали.

Погибшему парламентарию было 69 лет. Депутатское кресло он занимал с 1983 года. Главным образом занимался вопросами защиты животных, в частности, выступал за запрет охоты на лис. Кроме того, был сторонником Brexit.

Ранее в Ленобласти инспектор ГИБДД получил ранение в голову во время охоты. Полицейский госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.