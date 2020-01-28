Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал карту, на которой отмечены границы между Палестиной и Израилем. Изображение визуализирует план Белого дома по урегулированию межгосударственного конфликта.

Глава государства разместил соответствующий пост в Twitter. Отдельно он продублировал всю информацию на арабском языке.

Вот как может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима, — написал политик.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Белого дома представил план палестино-израильского урегулирования. Он заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Кроме того, США выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.

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