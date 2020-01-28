https://static.news.ru/photo/7094048a-41fd-11ea-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал карту, на которой отмечены границы между Палестиной и Израилем. Изображение визуализирует план Белого дома по урегулированию межгосударственного конфликта.

Глава государства разместил соответствующий пост в Twitter. Отдельно он продублировал всю информацию на арабском языке.

Вот как может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима, — написал политик.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 ÑÐ½Ð²Ð°ÑÑ 2020 Ð³.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Белого дома представил план палестино-израильского урегулирования. Он заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Кроме того, США выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.