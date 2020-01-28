https://static.news.ru/photo/7094048a-41fd-11ea-bcc4-fa163e074e61_660.jpgБиньямин Нетаньяху и Дональд ТрампФото: White House/via Globallookpress.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал карту, на которой отмечены границы между Палестиной и Израилем. Изображение визуализирует план Белого дома по урегулированию межгосударственного конфликта.
Глава государства разместил соответствующий пост в Twitter. Отдельно он продублировал всю информацию на арабском языке.
Вот как может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима, — написал политик.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Белого дома представил план палестино-израильского урегулирования. Он заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Кроме того, США выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.