Талибы ликвидировали ячейку ИГ в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) ликвидировали ячейку террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в ходе спецоперации в 17-м округе Кабула. Убежище ИГ полностью уничтожено. Об этом в Twitter заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
По его словам, все члены группировки
В конце августа «Талибан»
Ранее главарь террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре» (запрещена в России) Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был нейтрализован французскими войсками. Операция проводилась в африканском регионе Сахель, который является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.