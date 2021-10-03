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Талибы ликвидировали ячейку ИГ в Афганистане

09:33, 04 октября 2021
Талибы ликвидировали ячейку ИГ в Афганистане Фото: zabehulah_m33/twitter.com
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) ликвидировали ячейку террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в ходе спецоперации в 17-м округе Кабула. Убежище ИГ полностью уничтожено. Об этом в Twitter заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

По его словам, все члены группировки убиты.

В конце августа «Талибан» захватил власть в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее главарь террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре» (запрещена в России) Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был нейтрализован французскими войсками. Операция проводилась в африканском регионе Сахель, который является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.

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