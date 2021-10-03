Талибы ликвидировали ячейку ИГ в Афганистане

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США и их союзники могут сгладить последствия их присутствия в Афганистане, взяв на себя основную долю расходов на гуманитарную помощь. Россия не исключает, что в будущем может быть созвано заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), где западная коалиция отчитается о действиях в этой стране, приводит РИА Новости слова спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

За всё время пребывания коалиции там мы не услышали ни одного содержательного и всеобъемлющего доклада об исполнении полученного мандата Совбеза ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии «Решительная поддержка»,...