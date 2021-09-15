Нейтрализован главарь «Исламского государства в Великой Сахаре»

Главарь террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре» (запрещена в России) нейтрализован французскими войсками. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передаёт AFP.

Другие подробности пока не приводятся.

Операция проводилась в африканском регионе Сахель. Он является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.

В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». Её также поддерживает региональная структура «Сахельская пятёрка» (G5)

Ранее Салах Абдеслам, один из главарей террористической ячейки ИГ (запрещена в России), которая организовала теракты во Франции в 2015 году, рассказал в суде, что им двигало желание убивать французов. По словам боевика, такой была реакция на политику Парижа, направленную против террористов.