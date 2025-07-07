В Омске ветеран Афганистана Гайдук погиб после падения ветки с дерева

В Омске ветеран Афганистана Гайдук погиб после падения ветки с дерева

В Омске погиб ветеран Афганистана Сергей Гайдук, снявшийся в американском фильме, передает Telegram-канал Mash Siberia. Мужчина получил смертельные травмы после того, как на него обрушилась крупная ветка во дворе многоквартирного дома.

Несчастный случай произошел во время работы на открытом воздухе: с высоты около четырех этажей на Гайдука упала часть дерева. Пострадавший получил переломы обеих ног и основания черепа, а также ряд других травм. Он впал в кому 16 мая и скончался 1 июля.

Известно, что в 1990-х годах Гайдук вместе с семьей переехал в Омск. А в последнее время он работал специалистом по монтажу кондиционеров.

Ранее Надымская прокуратура добилась через суд признания трудовых отношений между погибшим в результате несчастного случая на производстве работником ООО «Гранит» и предприятием, несмотря на то что он трудился неофициально. Это позволило семье мужчины получить страховые выплаты и компенсации.

До этого 29-летняя британка скончалась от тромбоэмболии легочной артерии, вызванной приемом популярного орального контрацептива. Медики изначально ошибочно диагностировали у нее вирусную инфекцию, что привело к фатальному исходу.