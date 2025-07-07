Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд

Надымская прокуратура вмешалась в ситуацию с погибшим работником ООО «Гранит», который трудился неофициально, пишет «Ямал-Медиа». В результате судебного разбирательства было признано, что между ним и предприятием существовали трудовые отношения, что позволило его семье получить страховые выплаты и компенсации.

Мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве. Так как трудовые отношения с ним не были оформлены официально, прокуратура подала иск в суд для защиты прав семьи. Суд удовлетворил требования прокурора, признав отношения трудовыми, а несчастный случай — страховым. Это позволило матери погибшего получать выплаты.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку.