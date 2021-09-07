Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о формировании нового правительства, где должность премьер-министра занял глава движения Мохамед Хасан Ахунд. Как передаёт телеканал Ariana News, об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
Состав нового правительства
- глава правительства — Мохаммад Хасан Ахунд,
- первый заместитель главы правительства — Абдул Гани Барадар,
- второй заместитель главы правительства — Абдул-Салам Ханафи,
- глава МИД — Амир Хан Моттаки,
- глава Минобороны — Мохаммад Якуб,
- глава МВД — Анас Хаккани,
- глава Министерства культуры и информации — Забиулла Муджахид,
- глава Минсвязи — мулла Абдул-Хак Васик,
- глава Минфина — мулла Эядулла Бадри.
Как отмечается, на должность главы Минобороны страны назначен сын основателя «Талибана».
Талибы также заявили, что объявленный состав правительства является временным.
Ранее сообщалось, что Россия получила приглашение от талибов на объявление нового состава правительства Афганистана. Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подтвердил, что приглашение получено, но на вопрос об участии официальных лиц в мероприятии ответил отрицательно. По его словам, от российской стороны в Афганистане находится посол, поэтому необходимости ещё в ком-то нет.