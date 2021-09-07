Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

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Для изменения ситуации с диалогом о принадлежности Курильских островов нужна благоприятная и дружественная атмосфера между Японией и Россией, когда экономическое сотрудничество будет преобладать над военно-политическими вопросами. Об этом «ПолитЭксперту» рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода.

Для подписания договора нужны особые условия — дружественная и благоприятная атмосфера, на фоне которой двусторонние отношения будут иметь прочную базу в виде экономического, культурного и других видов сотрудничества, — отметила...