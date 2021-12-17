Сын Трампа пошутил в ответ на вопрос о связях с Россией

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик пошутил, что для сговора с Россией команде его отца «не хватило ума». Таким мнением он поделился в программе бывшего игрока американской хоккейной лиги NFL Джея Катлера, передаёт телеканал CNN. Он сообщил, что всё ещё не может понять, почему Трамп-старший получил большинство голосов коллегии выборщиков.

Мы вообще ничего не понимали. Помню, мы приехали на кокус в Айове, и я спросил там у одного парня: «Слушай, а что это такое „кокус“ (собрание сторонников или членов политической партии. — NEWS.ru)? Что мы тут вообще делаем?», — сказал Эрик Трамп.

Он добавил, что не понимает, почему его отец получил большинство голосов в коллегии выборщиков.

Расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 проводилось под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, полный текст его доклада был обнародован в 2019 году. Мюллер заявил о попытках представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.

Ранее сообщалось, что согласно опросу общественной организации Public Religion Research Institute, почти треть американцев (31%) верит в фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года в стране. Это привело к тому, что победа на них была украдена у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа.