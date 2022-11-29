Столтенберг предложил наилучший способ достижения мира на Украине Столтенберг: лучший способ добиться мира на Украине — оказывать ей военную поддержку

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Лучший способ добиться прочного и долгосрочного мира на Украине — оказывать ей военную поддержку, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, трансляция которой велась на сайте организации. По его словам, скорее всего, конфликт на Украине закончится переговорами, однако происходящее за столом переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя.

Все войны заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта война закончится переговорами. Но происходящее за столом переговоров напрямую зависит от ситуации на поле боя. Это может и звучит парадоксально, но правда в том, что лучший способ достижения прочного и долгосрочного мира на Украине — это предоставление Украине военной поддержки, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Россия должна осознать «бесперспективность попыток достижения своих целей на поле боя и сесть за стол переговоров, проявить добрую волю и пойти на серьезные уступки для достижения прочного мира».

Также Столтенберг заявил, что НАТО приступила к активации оборонного плана в день начала специальной военной операции России на Украине. По его словам, частью этого плана стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR) по вопросам, связанным с переброской сил Альянса.

Генсек НАТО добавил, что страны — участницы Альянса направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала СВО. Однако теперь, по словам Столтенберга, главнокомандующий может «по своему усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым».

Ранее Столтенберг заявил, что содержательный диалог между Россией и Североатлантическим альянсом сегодня невозможен По его словам, руководство Альянса долгое время предпринимало усилия для нахождения общего языка с РФ, однако этого добиться не удалось.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал НАТО покаяться и самораспуститься как преступное образование. По его мнению, организация не нужна цивилизационному миру.