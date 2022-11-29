Столтенберг заявил, что содержательный диалог между РФ и НАТО невозможен

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Содержательный диалог между Россией и Североатлантическим альянсом сегодня невозможен, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, руководство Альянса долгое время предпринимало усилия для нахождения общего языка с РФ, однако этого добиться не удалось, передает Breaking the News.

НАТО прилагала усилия для выстраивания конструктивных отношений и ведения конструктивного диалога с Москвой, последняя ушла от этого. Нет возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытаемся выстроить на протяжении многих лет, — считает Столтенберг.

При этом он заявил, что с Россией по-прежнему необходимо сохранять открытый канал военной связи, поскольку это «снижает риски возникновения инцидентов».

Ранее глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не считает серьезными призывы к прекращению огня на Украине в сложившихся на поле боя условиях. По его словам, перемирие стало бы признанием произошедшей несправедливости. Германский политик отметил, что «не видит выхода» из сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время невозможны. По его словам, Украина отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся военной операции.