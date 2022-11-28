Штайнмайер назвал несерьезными призывы к прекращению огня на Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не считает серьезными призывы к прекращению огня на Украине в сложившихся на поле боя условиях. По его словам, перемирие стало бы признанием произошедшей «несправедливости», заявил немецкий лидер в интервью Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости, — сказал Штайнмайер, имея в виду референдумы по вхождению в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Германский политик отметил, что в сложившейся ситуации он «не видит выхода».

И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода, — заявил президент Германии.

Кроме этого, политик отметил, что он скептически настроен по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Мы все еще находимся на том этапе, когда не можем точно сказать, как могут выглядеть такие гарантии безопасности, кто будет их предоставлять и каково должно быть их содержание, — заявил Штайнмайер, добавив, что гарантии безопасности не могут быть сформулированы, «пока не видно конца боевых действий».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники. Он пояснил, что речь идет о реактивных системах залпового огня Mars II, а также о четырех дополнительных гаубицах типа Panzerhaubitze 2000. Также, по его словам, Берлин не станет поставлять Киеву новейшие танки.