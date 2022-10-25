Штайнмайер пообещал передать Киеву новые гаубицы и системы Mars II

Фото: Министерство обороны Украины

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники. Он пояснил, что речь идет о реактивных системах залпового огня Mars II, а также о четырех дополнительных гаубицах типа Panzerhaubitze 2000. По его словам, Берлин не станет поставлять Киеву новейшие танки, сообщает телеканал N-TV.

Только что я пообещал господину президенту, что следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 в ближайшие дни будут переданы Украине, — рассказал Штайнмайер.

Он также указал на то, что Украине требуется защита от угроз с воздуха, и напомнил, что Германия передала Украине систему ПРО IRIS-T.

Зрители немецкого телеканала Tagesschau ранее назвали подозрительной объявленную во время визита на Украину президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера воздушную тревогу. Многие под соответствующим постом официальной страницы издания в Twitter написали, что в этом событии слишком много подозрительных совпадений. Некоторые прямо обвинили Киев в попытке произвести впечатление на немецкого политика. Немцев возмутило то, что каждый раз, когда в страну приезжают видные деятели Запада, срабатывает воздушная тревога.