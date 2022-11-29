Песков: переговоры с Украиной сейчас невозможны из-за позиции Киева

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время невозможны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации. Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня сейчас несерьёзны и по сути это будет означать победу и правоту России, передает РИА Новости.

Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. СВО продолжается, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что требования России украинской стороне хорошо известны. Для начала их обсуждения необходима политическая воля Киева.

Накануне Штайнмайер заявил, что не считает серьезными призывы к прекращению огня на Украине в сложившихся на поле боя условиях. По его словам, перемирие стало бы признанием произошедшей «несправедливости». Германский политик отметил, что в сложившейся ситуации он «не видит выхода». Он отметил, что скептически настроен по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Ранее Песков ответил на предложение Ватикана стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом и предоставить свою территорию в качестве нейтрального места для переговоров. По словам Пескова, Кремль приветствует подобные инициативы, однако для украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут.