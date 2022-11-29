Медведев призвал НАТО самораспуститься Медведев призвал НАТО покаяться и самораспуститься как преступное образование

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram призвал НАТО покаяться и самораспуститься как преступное образование. По его мнению, организация не нужна цивилизационному миру. Медведев напомнил, что в Североатлантическом альянсе регулярно забывают о совершенных государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, а также о «смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан».

Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование, — написал Медведев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что содержательный диалог между Россией и Североатлантическим альянсом сегодня невозможен. По его словам, руководство Альянса долгое время предпринимало усилия для нахождения общего языка с РФ, однако этого добиться не удалось. При этом он заявил, что с Россией по-прежнему необходимо сохранять открытый канал военной связи, поскольку это «снижает риски возникновения инцидентов».

Глава Альянса также сообщил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный. Он добавил, что военно-политический блок намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву, а также рассмотреть варианты поставки новых систем ПВО.