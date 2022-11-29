Столтенберг: урон от ракетных ударов по Украине колоссальный

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Йенс Столтенберг

Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что Альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву, а также рассмотреть варианты поставки новых систем ПВО.

Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерена мобилизовать дополнительную помощь Украине, — сказал Столтенберг.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине пакета помощи в сумме €372 млн для поддержания национальной энергетической компании «Укрэнерго» и восстановления поврежденных объектов энергоструктуры. Деньги предназначены для проведения срочных ремонтных работ.

ВС РФ наносят удары по объектам украинской критической инфраструктуры с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. В Москве заявили, что за терактом стоит Киев.