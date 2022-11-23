ЕБРР одобрил Украине кредит €372 млн для восстановления энергоструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине пакета помощи в сумме €372 млн для поддержания национальной энергетической компании «Укрэнерго» и восстановления поврежденных объектов энергоструктуры. Деньги предназначены для проведения срочных ремонтных работ, говорится в заявлении на сайте банка.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил пакет финансирования, который предоставит 372 миллиона евро для поддержки украинской компании по передаче электроэнергии «Укрэнерго» для произведения быстрых срочных ремонтных работ повреждений, вызванных сильными бомбардировками по гражданской энергетической инфраструктуре, — сказано в сообщении.

Кредит будет предоставлен Киеву под государственную гарантию в сумме €300 млн, из которых половина предназначается на закупку оборудования для проведения срочных ремонтных работ энергосистемы. Вторая половина — на поддержку структуры капитала. Также Нидерланды передадут Украине еще €72 млн в виде гранта.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо во время своей поездки в Киев обещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому выделить от банка до €3 млрд в 2022–2023 годах для поддержания предприятий и экономики страны.

Ранее сообщалось, что Британия направит Украине £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры. Средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины.