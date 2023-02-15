Стали известны сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО Столтенберг: Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к осени

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Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО к осени текущего года, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Стокгольм и Хельсинки выполнили все необходимые условия для присоединения к Блоку, передает ТАСС.

Моя позиция, что обе страны выполнили все требования, изложенные в трехстороннем меморандуме (принят совместно с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года — NEWS.ru), Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО, — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что к настоящему времени документы о вхождении Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали 28 стран. Не сделали этого только Турция и Венгрия. По словам Столтенберга, он ведет «активную работу» над тем, чтобы оставшиеся члены Блока ратифицировали документы по обеим странам одновременно. В частности, этот вопрос он планирует обсудить во время визита в Анкару 16 февраля.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны рассматривают возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Он отметил, что такой вариант не следует считать провалом, хоть он и «вызывает сожаление». Премьер добавил, что ответственность за возможную отсрочку лежит на Анкаре.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО заметно ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана и манекена турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.