В Швеции передумали вступать в НАТО вместе с Финляндией Премьер-министр Швеции Кристерссон: страна может вступить в НАТО после Финляндии

Фото: Pontus Lundahl/Tt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил что, что власти страны рассматривают возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии, сообщает Bloomberg. Глава правительства добавил, что это предположение «вызывает сожаление» и возложил ответственность на действия Анкары в этом вопросе.

Премьер допустил вступление страны в НАТО после Финляндии и подчеркнул, что это предположение вызывает сожаление, — сказано в публикации.

Он при этом отметил, что не считает такой вариант провалом.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс. Источники издания утверждают, что финская сторона должна была договориться с Анкарой еще до Рождества. Официально в Хельсинки не говорят о вступлении стран в НАТО в разное время.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для выступления в НАТО. Он отметил, что для приема Скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары, однако пока что этого не произошло.