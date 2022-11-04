Эрдоган высказался о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО Эрдоган: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО увязаны с выполнением условий Турции

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары. Пока ими не сделаны нужные шаги, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения, — цитирует агентство канцелярию турецкого президента.

При этом Столтенберг оценил итоги прошедшей встречи в социальных сетях. Он в очередной раз указал на то, что НАТО укрепится, когда завершится рассмотрение заявок Финляндии и Швеции.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для выступления в НАТО. Генсек отметил, что для приема Скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.