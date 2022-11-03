Столтенберг: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для НАТО

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для выступления в НАТО, заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС. Генсек отметил, что для приема скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.

Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Турции завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах, — заявил он.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.