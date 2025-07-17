США «маринуют» сделку с турбочипами для ОАЭ в страхе перед Китаем

США «маринуют» сделку с турбочипами для ОАЭ в страхе перед Китаем WSJ: США приостановили сделку с ОАЭ по чипам Nvidia из-за Китая

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила сделку по продаже ОАЭ передовых микрочипов от Nvidia на миллиарды долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Причина — опасения, что технологии могут в итоге оказаться в распоряжении Китая.

Некоторые представители администрации опасаются, что Китай может получить доступ к передовым чипам Nvidia, и задерживают усилия по достижению соглашения, — сказано в материале.

Во время недавнего визита на Ближний Восток Трамп поддержал идею поставок, и стороны рассчитывали быстро согласовать условия. Nvidia была готова начать экспорт, но процесс застопорился из-за позиции американских чиновников, обеспокоенных риском утечки технологий.

По информации источников, сделка станет возможной, только если Абу-Даби примет новые требования, в частности — исключит из числа получателей разработчика ИИ G42. Это условие может вызвать напряженность в отношениях с ОАЭ.

Ранее Трамп заявил, что планирует вести борьбу с Китаем «очень дружелюбно». Президент также не исключил возможности заключения новых торговых соглашений с другими странами, включая Индию.