Индия выпустит чип собственного производства в 2025 году

Первый чип индийского производства появится уже в 2025 году, сообщает DD News со ссылкой на министра информационных технологий Ашвини Вайшнава. Он выступил на конференции в Хайдарабаде и сказал, что у страны есть амбициозные планы занять заметное место на глобальном рынке полупроводников. По его словам, Индия обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, чтобы стать серьезным участником этой высокотехнологичной отрасли.

Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году, — сказал Вайшнав.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics может столкнуться со значительным снижением финансовых показателей. Операционная прибыль технологического гиганта может сократиться на 39%, составив $4,62 млрд (3,6 трлн рублей). В случае подтверждения этих ожиданий данный показатель станет наихудшим за последние полтора года. Основной причиной потенциального спада эксперты называют проблемы с поставками новейших чипов памяти.

На мировом рынке наблюдается изменение расстановки сил среди технологических лидеров. По данным биржевых торгов, капитализация NVIDIA превысила показатели Microsoft, достигнув $3,66 трлн (270 трлн рублей). Это позволило разработчику графических процессоров вновь занять позицию самой дорогой публичной компании в мире.