Samsung предрекли рекордное обрушение прибыли Reuters: во втором квартале года прибыль Samsung может рухнуть на 39%

Во втором квартале 2025 года операционная прибыль южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics может сократиться на 39% — до $4,62 млрд, такой прогноз, основанный на данных LSEG SmartEstimate, опубликовало агентство Reuters. Если эти ожидания оправдаются, показатель станет худшим за последние шесть кварталов.

Основной причиной спада называют задержки с поставками передовых чипов памяти. Эта ситуация не только ударила по финансовым результатам компании, но и усилила опасения инвесторов. Особое беспокойство вызывает отставание Samsung в разработке высокопроизводительных чипов HBM, критически важных для систем искусственного интеллекта.

Проблемы усугубляются неопределенностью в международной торговле. Потенциальное введение 25-процентных пошлин на смартфоны, произведенные за пределами США, и возможный отзыв экспортных лицензий для производителей микросхем создают дополнительные риски для ключевых направлений бизнеса Samsung — производства чипов, смартфонов и бытовой техники.

Ранее стало известно, что корпорация отказалась от поставок российского золота, вольфрама и тантала в 2024 году. Речь идет о ветке компании Samsung Display.