Китаец помогал сотруднице НКО легализовывать мигрантов и попал за решетку В Перми гражданина КНР приговорили к двум годам колонии за легализацию мигрантов

Ленинский районный суд Перми вынес приговор гражданину Китая и сотруднице местной некоммерческой организации, признав их виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Фигурантам назначили по два года колонии общего режима.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранцев). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в УФСБ.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год фигуранты выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, которые затем использовались для незаконного оформления разрешительных документов о пребывании мигрантов на территории РФ. Помимо срока в колонии, сотруднице НКО дополнительно назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

