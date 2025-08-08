Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 11:03

Китаец помогал сотруднице НКО легализовывать мигрантов и попал за решетку

В Перми гражданина КНР приговорили к двум годам колонии за легализацию мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Перми вынес приговор гражданину Китая и сотруднице местной некоммерческой организации, признав их виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в России (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Фигурантам назначили по два года колонии общего режима.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранцев). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в УФСБ.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год фигуранты выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, которые затем использовались для незаконного оформления разрешительных документов о пребывании мигрантов на территории РФ. Помимо срока в колонии, сотруднице НКО дополнительно назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что массовые беспорядки с участием мигрантов начались на улицах Перми. Речь идет об иностранцах, работающих на местном пороховом заводе. Они проживают на территории детского сада, а также в профилактории. Иностранцы устроили погром в микрорайоне Новый Крым.

