СМИ: Иран выпустил ракету по израильскому судну близ ОАЭ

https://static.news.ru/photo/e8f91550-9c83-11eb-b5a4-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/varjag/youtube.com

Судно Hyperion Ray под флагом Багам было атаковано ракетой около побережья Объединённых Арабских Эмиратов. Корабль принадлежит израильской компании Ray Shipping company.

Израиль заявил о том, что ракета была предположительно выпущена из иранского беспилотника или другого судна. Атака может быть ответом на теракт на иранском ядерном объекте в городе Натанза, к которому, как утверждается, причастны спецслужбы Израиля.

По данным телеканала Al Mayadeen, судно получило незначительные повреждения. Никто из членов команды не пострадал. Кораблю будет необходимо зайти в близлежащий порт, чтобы оценить причинённый ущерб. Известно, что грузовое судно вышло из кувейтского порта Ахмади. Инцидент произошёл недалеко от эмирата Эль-Фуджара, который входит в состав ОАЭ.

Инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошёл 11 апреля. На заводе по обогащению урана случилась авария в сети распределения электричества. В результате инцидента пострадал представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Глава организации Али Акбар Салехи, который также является вице-президентом страны, заявил, что ЧП стало проявлением «ядерного терроризма». Он подчеркнул, что республика оставляет за собой право на ответные действия против виновных.

Позже американское издание New York Times сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что к инциденту имеет прямое отношение Израиль, но данные о происшествии «обрывочны». Журналисты отметили, что их запросы проигнорировали должностные лица Израиля и представители Совета национальной безопасности при администрации президента США.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Джавад Зариф пообещал отомстить на диверсию на ядерном объекте в Натанзе, к которой, по его словам, причастен Израиль. Он подчеркнул, что израильская сторона таким образом демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.