В США заявили о причастности Израиля к аварии в Натанзе

Израиль имеет прямое отношение к инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, однако данные о происшествии по-прежнему «обрывочны».
Об этом
Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к отключению электричества в Натанзе, — отмечает газета.
Издание указывает, что на его запросы не стали отвечать должностные лица Израиля и представители Совета национальной безопасности при администрации президента США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подобную версию произошедшего в Иране выдвинула радиостанция из Израиля KAN. Там сослались на источники в разведке, указав, что к инциденту причастен МОССАД. По информации журналистов, за происшествием стоят израильские власти.