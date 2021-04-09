В США заявили о причастности Израиля к аварии в Натанзе

https://static.news.ru/photo/42ba1260-9b30-11eb-bd10-96000091f725_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль имеет прямое отношение к инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, однако данные о происшествии по-прежнему «обрывочны».

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к отключению электричества в Натанзе, — отмечает газета.

Издание указывает, что на его запросы не стали отвечать должностные лица Израиля и представители Совета национальной безопасности при администрации президента США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подобную версию произошедшего в Иране выдвинула радиостанция из Израиля KAN. Там сослались на источники в разведке, указав, что к инциденту причастен МОССАД. По информации журналистов, за происшествием стоят израильские власти.