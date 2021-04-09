Представитель атомного агентства Ирана пострадал при посещении Натанза

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Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди получил ранения во время посещения ядерного объекта в Натанзе.

Чиновник поехал в Натанз, чтобы осмотреть место произошедшей аварии в распределительной электросети на объекте. Камальванди получил несколько ранений, его состояние медики оценивают как удовлетворительное, передаёт телерадиовещательная корпорация IRIB.

О ЧП на ядерном объекте стало известно утром в воскресенье, 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.

По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи назвал случившееся проявлением «ядерного терроризма». Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий, писал NEWS.ru.