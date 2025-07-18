Важный договор России и Ирана вступил в силу Посол Джалали: российско-иранский стратегический договор вступил в силу

Соглашение между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве обрело силу, заявил иранский посол в РФ Казем Джалали в комментарии для РИА Новости. По его словам, положения договора уже обязательны к выполнению обеими сторонами.

Он уже обязателен к исполнению, — подчеркнул дипломат.

Ранее Джалали отметил, что Москва может оказать помощь Тегерану в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов в рамках этого договора. Россия и Иран развивают двусторонние отношения, а также совместно несут ответственность за безопасность и стабильность ситуации в регионе. Кроме того, обе страны оказывают противодействие унилатерализму.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о продолжении сотрудничества Москвы и Тегерана в области мирного атома на фоне давления извне и ударов американской авиации по ядерным объектам Ирана. По ее словам, Россия осуждает действия США, которые последовали за нападением Израиля. Руководство страны отвергает использование силы в отношении суверенного государства, имеющего право на гражданскую ядерную программу, добавила она.