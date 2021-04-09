16+

Рубрики

Медиа

Архив

Ближний Восток

ЧП на ядерном объекте в Иране назвали терактом

18:30, 11 апреля 2021
Фото: Кадр из видео/ru.euronews.com

Инцидент, который произошёл на ядерном объекте в иранском Натанзе, является проявлением «ядерного терроризма». Об этом сообщил глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи, пишет MK.RU.

Политик отметил, что республика оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся. Кто именно стоит за терактом и в чём он заключается, власти не уточняют.

О ЧП на ядерном объекте стало известно утром в воскресенье, 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, писал NEWS.ru. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.

По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео