ЧП на ядерном объекте в Иране назвали терактом

https://static.news.ru/photo/f6cdbff8-9adc-11eb-b1f4-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ru.euronews.com

Инцидент, который произошёл на ядерном объекте в иранском Натанзе, является проявлением «ядерного терроризма». Об этом сообщил глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи, пишет MK.RU.

Политик отметил, что республика оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся. Кто именно стоит за терактом и в чём он заключается, власти не уточняют.

О ЧП на ядерном объекте стало известно утром в воскресенье, 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, писал NEWS.ru. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.

По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий.