ЧП на ядерном объекте в Иране назвали терактом

Инцидент, который произошёл на ядерном объекте в иранском Натанзе, является проявлением «ядерного терроризма». Об этом сообщил глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи,
Политик отметил, что республика оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся. Кто именно стоит за терактом и в чём он заключается, власти не уточняют.
О ЧП на ядерном объекте стало известно утром в воскресенье, 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, писал NEWS.ru. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.
По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий.