Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время неофициальной поездки в Тебриз был вынужден пересесть в обычное такси, сообщает портал NasrNews со ссылкой на специального инспектора Мостафу Молави. По его словам, автомобили кортежа остановились из-за некачественного бензина.

Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси, — поделился Молави.

Он уточнил, что инцидент произошел 15 июля. Неисправность была зафиксирована после заправки на одной из местных автозаправок.

Ранее экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пояснил, что его слова о главе Белого дома Дональде Трампе как о «божьем человеке» относятся ко всем избранным лидерам, российского президента включая Владимира Путина. По его мнению, любой глава государства, получивший власть через народное волеизъявление, является мессией, исполняющим Божью волю.