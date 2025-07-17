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17 июля 2025 в 17:59

Президент Ирана сменил кортеж на такси

Президент Ирана Пезешкиан пересел в такси из-за некачественного бензина

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время неофициальной поездки в Тебриз был вынужден пересесть в обычное такси, сообщает портал NasrNews со ссылкой на специального инспектора Мостафу Молави. По его словам, автомобили кортежа остановились из-за некачественного бензина.

Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси, — поделился Молави.

Он уточнил, что инцидент произошел 15 июля. Неисправность была зафиксирована после заправки на одной из местных автозаправок.

Ранее экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пояснил, что его слова о главе Белого дома Дональде Трампе как о «божьем человеке» относятся ко всем избранным лидерам, российского президента включая Владимира Путина. По его мнению, любой глава государства, получивший власть через народное волеизъявление, является мессией, исполняющим Божью волю.

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такси
Масуд Пезешкиан
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