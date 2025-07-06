Захарова показала необычные номера кортежа Лаврова в Бразилии

Представитель МИД РФ Мария Захарова показала в Telegram-канале фото номеров кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с индивидуальной подписью. Она отметила, что накануне глава ведомства прибыл в Рио-де-Жанейро.

Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем, — написала Захарова.

На снимке видны автомобильные номера, заклеенные буклетом. В верхней его части написано на португальском языке: «Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро». Внизу еще одна подпись: «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

Ранее Захарова отмечала, что Лавров не зря столько лет работал на посту, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить об Иисусе Христе. Таким образом она оценила высказывание Рютте о том, что глава МИД России является министром в России «с рождения Иисуса Христа».

До этого Захарова анонсировала выступление Лаврова на совещании глав МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Она уточнила, что мероприятие пройдет в городе Тяньцзинь 14–15 июля.