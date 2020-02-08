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В Австралии потушен лесной пожар в лесу Карроуэн, который горел 74 дня. Однако с огнём удалось справится не пожарным. На эту местность обрушились сильные ливни.

Дождь также прошёлся на востоке Сиднея. В итоге несколько районов оказались подтоплены. Кроме того, 137 тысяч человек остались без света. В городе объявлена эвакуация.

В самом бедственном положении оказался город Вуллонгонг. Там выпало 266 мм. осадков, пишет The Sydney Morning Herald.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в Twitter, подкрепив пост фотографиями, сделанными с борта МКС.

По последним данным, пожары по всей Южной Австралии унесли по меньшей мере 33 жизни с сентября, разрушили более 3000 домов и уничтожили более 10,6 млн га.