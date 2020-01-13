https://static.news.ru/photo/f0f2d926-360e-11ea-bd27-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOA Brett Kennedy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в Twitter , подкрепив пост фотографиями, сделанными с борта МКС.

Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах, — написал он.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto. #MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020 г.

Лесные пожары в Австралии унесли жизни уже 27 человек. В штате Виктория 11 января погиб ещё один пожарный. 12 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин появления и распространения лесных пожаров. Пожары уже приблизились к городским границам Канберры, городские власти приступили к разработке упреждающего плана эвакуации столицы.

В борьбе с огнём в настоящее время участвуют более 3 тыс. пожарных, включая расчёты, прибывшие из США, Канады, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи. В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек, писал NEWS.ru.